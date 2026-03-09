Che tempo che fa Frassica sfotte Valeria Marini e lei sbotta | Cosa mi scrive in privato

Durante una trasmissione televisiva, Nino Frassica ha rivolto una battuta a Valeria Marini, generando una reazione immediata dalla showgirl, che ha chiesto spiegazioni sui messaggi privati ricevuti. La discussione tra i due si è sviluppata dopo quanto accaduto sul palco del Festival di Sanremo, proseguendo poi in vari programmi televisivi trasmessi su Rai 1 e Nove, senza interruzioni.

Non si placa la feroce polemica tra Nino Frassica e Valeria Marini, cominciata sul palco del Festival di Sanremo e proseguita nei salotti televisivi di Rai 1 e del canale Nove, non senza colpi di scena. Nel corso del monologo all' Ariston, il comico siciliano ha preso di mira la showgirl sarda parlando dei suoi presunti ritocchini alle labbra. "Ci sono rimasta malissimo, perché l'ho trovato offensivo molto, scusate, ci ho pianto e ci piango ancora - ha replicato lei a La volta buona su Rai 1 -. Sì perché mi ha fatto rabbia, soprattutto perché lui è una persona. comunque scusate io sono anche stanca perché vengo da Milano. ma ci sono rimasta... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

