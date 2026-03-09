Che piacere rivederti mister | l’incontro tra Wanda Nara e Spalletti a Milano

Wanda Nara e Luciano Spalletti sono stati visti insieme a Milano, dove si sono scambiati sorrisi e hanno scattato selfie. La showgirl argentina e il tecnico della Juventus si sono ritrovati in un appuntamento che ha attirato l’attenzione dei presenti. L’incontro, avvenuto in città, ha visto i due protagonisti condividere alcuni momenti senza comunicare pubblicamente i motivi dell’incontro.

Wanda Nara e Luciano Spalletti insieme, tra selfie e sorrisi. La showgirl argentina e il tecnico della Juventus si sono incontrati a Milano. Wanda era in città già da domenica e ha assistito al derby tra Milan e Inter, postando alcune foto su sfondo rossonero, probabilmente per stuzzicare l’ex marito Mauro Icardi. Spalletti invece è arrivato nel capoluogo lombardo dopo la vittoria per 4 a 0 contro il Pisa: ha concesso due giorni di riposo alla squadra. E così è avvenuto il faccia a faccia che ha suggellato la pace, dopo le grandi tensioni all’Inter nel 2019. Dopo la distensione dei rapporti con Francesco Totti (ma mai con l’ex moglie Ilary Blasi ), ora Spalletti sembra aver archiviato anche la parentesi della lite con Icardi sul crepuscolo della sua esperienza nerazzurra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Che piacere rivederti mister”: l’incontro tra Wanda Nara e Spalletti a Milano Articoli correlati Wanda Nara con Spalletti dopo le frizioni per Icardi: «Che piacere rivederti mister» – FOTOdi Redazione JuventusNews24Wanda Nara con Spalletti dopo le frizioni per Icardi: «Che piacere rivederti mister». Wanda Nara Spalletti, FOTO che sa di riappacificazione? «Che piacere rivederti mister». La ricostruzioneCalciomercato Milan: il Parma bussa alla porta! Vuole strappare il gioiellino ai rossoneri, l’indiscrezione non lascia dubbi Calciomercato Juve:... Una raccolta di contenuti su Wanda Nara Temi più discussi: Mbappé neopatentato: ecco quale auto guida; Ferrari non cambia idea: Bisogna usare le nuove tecnologie; La Rinascente di Milano a tema BMW; Stefanini shock a Indian Wells: Minacciata di morte, mi hanno mandato la foto di una pistola. Wanda Nara posta Spalletti, scatto a sorpresa dopo la bufera Icardi: Che piacere rivederti, misterzCu001f?w'?T?u0004P????ZV???w?u001fR0??u001f??~ ????)u001c?P?P??oH??? ?!??W*??|?|C &>??7?u0015&u0012?WP8? (????u001a??`??^?????7T? ??N e}o???7??}????u001b?v ??'&??bu001b?}????????? (???????u0004PC??? ... tuttosport.com Wanda-Spalletti, scoppia la pace: Che piacere rivederti mister. E spunta anche il cuoricinoI due sono tornati a incontrarsi a lunga distanza dal caso Icardi che compromise la carriera nerazzurra dell'attaccante. Oggi sembra tornato il sereno ... gazzetta.it No, questa foto non è frutto dell'intelligenza artificiale. Wanda Nara e Spalletti sorridenti uno a fianco all'altro, lo scatto è diventato già virale sui social. I due furono protagonisti nella vicenda che sei anni fa portò alla separazione tra Icardi e la sua Inter x.com Wanda Nara e il selfie con Spalletti: il messaggio di pace dopo le frizioni per Icardi - facebook.com facebook