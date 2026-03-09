Negli ultimi mesi, si è parlato spesso di Repubblica Islamica, di sciismo politico e di figure come la Guida Suprema. Sono termini che vengono usati frequentemente nei reportage e nelle analisi delle vicende politiche di alcuni paesi. Questa terminologia si riferisce a particolari sistemi di governo e alle figure di rilievo che esercitano il potere in determinati contesti.

Roma, 9 mar – Negli ultimi mesi, abbiamo tutti sentito, per forza di cose, parole come “ Repubblica Islamica ”, “Sciismo politico”, “Guida Suprema” e via discorrendo. Ma spesso tali parole vengono gettate nel dibattito pubblico alla rinfusa, senza comprensione a fondo della questione e, soprattutto, senza comprendere il contesto in cui tali nozioni sono calate. Per questo, cercheremo di mettere ordine, andando ad esaminare quali sono i presupposti ideologico-religiosi su cui si basa davvero il sistema politico iraniano post-1979. Alle origini dello sciismo. Partiamo da una questione fondamentale: che cos’è lo sciismo? Come tutti, o quasi, sanno, l’Islam si divide in due macro-rami: il sunnismo (maggioritario, con circa il 90% dei credenti) e lo sciismo (minoritario, con circa il 10% dei credenti). 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Che cos’è la Repubblica Islamica? Alle origini dello sciismo politico

Articoli correlati

Da Mariwan alle montagne Zagros: l’offensiva dei curdi contro la Repubblica IslamicaI curdi in campo contro Teheran? L’ipotesi prende sempre più piede di ora in ora.

Le origini psicologiche dello scontro politicoLa verità è che la politica non è altro che psicologia individuale tramutata sul piano collettivo.

Contenuti utili per approfondire Repubblica Islamica

Discussioni sull' argomento Naím: Senza altri capi la Repubblica islamica sarà dilaniata da faide; Attacco al cuore della Repubblica Islamica iraniana: quali elementi da sottolineare; Quale futuro per la Repubblica islamica iraniana?; Scacco all’Iran: è morto Ali Khamenei, e ora?.

La Stampa. . Mojtaba Khamenei, figlio del defunto leader supremo Ali, è stato nominato nuova Guida Suprema della Repubblica islamica dell'Iran. In piazza a Teheran, l'annuncio ha fatto esultare centinaia di persone, che hanno festeggiato insieme l'elezione - facebook.com facebook

Mojtaba Khamenei è ora ufficialmente la nuova Guida Suprema della Repubblica Islamica. Il principale risultato della campagna di Donald Trump finora è stato quello di sostituire #Khamenei con Khamenei... #Iranwar x.com