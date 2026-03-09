Martedì 10 e mercoledì 11 marzo si giocano gli ottavi di finale di Champions League, con l’Atalanta che affronta il Bayern. Sky trasmette tutte le partite in esclusiva, anche in streaming su NOW, offrendo sette incontri in contemporanea grazie a Diretta Gol. L’evento coinvolge diverse squadre e si svolge in due serate consecutive.

Martedì 10 e mercoledì 11 marzo si accendono gli ottavi di finale di Champions League, Sky (e in streaming solo su NOW) porta tutto in diretta esclusiva con 7 partite da vivere anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Il piatto forte del martedì è l' Atalanta di Palladino contro il Bayern Monaco di Kompany — una sfida ad altissima intensità da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. #ChampionsLeague #OttaviChampions. su Digital-News.it Martedì 10 e mercoledì 11 marzo si accendono gli ottavi di finale di Champions League, Sky ( e in streaming solo su NOW ) porta tutto in diretta esclusiva con 7 partite da vivere anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Champions League ottavi: Atalanta-Bayern e tutte le partite su Sky e NOW

Articoli correlati

Leggi anche: Champions league: Atalanta-Bayern agli ottavi, sfida di ferro. Europa League, derby Bologna-Roma

Leggi anche: Atalanta-Bayern Monaco, andata ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Champions League ottavi: Atalanta-Bayern e tutte le partite su Sky e NOW

Una selezione di notizie su Champions League

Temi più discussi: Ottavi Champions, per l'Atalanta c'è il Bayern Monaco. Super sfida Real-City; Sorteggi Champions League: per l’Atalanta c’è il Bayern Monaco agli ottavi; Atalanta-Bayern negli ottavi di Champions. E.League: Bologna-Roma. Conference: Fiorentina-Rakow; Champions League, venerdì il sorteggio degli ottavi deciderà l'avversario dell'Atalanta. Come funziona.

Kompany: Noi del Bayern favoriti? Lo accettiamo, ma l'Atalanta ha uno stile di gioco molto particolareL'allenatore dei tedeschi alla vigilia dell'andata degli ottavi: Sarà una sfida avvincente, credo che abbiano fatto un percorso molto produttivo in questi anni. Kane? Prenderemo una decisione, intant ... gazzetta.it

Atalanta - Bayern München, anteprima Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e intervisteTutto quello che c'è da sapere sull'andata degli ottavi di finale tra Atalanta e Bayern München in UEFA Champions League. it.uefa.com

Corsa Champions al rush finale A 10 giornate dal termine, Como, Juventus e Roma si giocano l’ultimo posto utile per la prossima Champions League 29a giornata: Como-Roma / Udinese-Juventus 30a giornata: Como-Pisa / Juventus-Sassuolo / Roma-L - facebook.com facebook

Chi va ai quarti e chi vincerà la #ChampionsLeague 2025-2026 secondo le previsioni di Opta #SkySport #SkyUCL #UCL x.com