Nella serata di oggi si svolge l’andata degli ottavi di Champions League, con diverse partite in programma che iniziano alle 21:00. La giornata vede protagonista anche l’Atalanta, che rappresenta la Serie A in questa fase della competizione. Gli incontri vengono trasmessi sui principali canali televisivi dedicati al calcio europeo. La manifestazione continua a richiamare l’attenzione degli appassionati di tutto il continente.

Bologna, 9 marzo 2026 – Torna lo spettacolo della Champions League, ma la Serie A rimane aggrappata all'Atalanta. Una sola squadra delle quattro partecipanti è rimasta in corsa, troppo poco per chi vorrebbe riprendersi il secondo posto nel ranking. Una Champions molto difficile per le italiane, partendo dal Napoli eliminato nella fase a campionato, passando per Inter e Juve fatte fuori nei playoff da Bodo e Galatasaray. Ecco allora che a salvare tutto, per ora, è rimasta la Dea, con una serata storica a Bergamo nella rimonta sontuosa contro il Dortmund, che aveva vinto 2-0 all’andata, e quel rigore glaciale di Samardzic a decretare un incredibile passaggio del turno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Champions League, ecco l’andata degli ottavi: programma e orari tv

Articoli correlati

Champions League oggi in TV, dove vedere le partite d’andata degli ottavi di finale: orari e canaliGalatasaray-Juventus (ore 18:45) e Borussia Dortmund-Atalanta (ore 21:00) oggi, BodoGlimt-Inter (ore 21:00) domani sono le partite delle italiane nei...

Champions League, ufficializzate le date e gli orari degli ottavi. Atalanta Bayern Monaco: l’andata il 10 marzo, ritorno il 18 in Germania.Feyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese, guidata in panchina da van Persie Materazzi va alla Juventus?...

Contenuti e approfondimenti su Champions League

Temi più discussi: Sorteggi Champions, Europa League e Conference: le avversarie delle italiane agli ottavi; Sorteggio Champions, orario, guida, regolamento e tabellone: le possibili avversarie dell'Atalanta; Champions League, ecco i sorteggi: Atalanta-Bayern e Real Madrid-City; Champions league: Atalanta-Bayern agli ottavi, sfida di ferro. Europa League, derby Bologna-Roma.

Champions League, l’Atalanta pesca il Bayern Monaco: ecco il tabellone degli ottavi di finaleL’Atalanta, unica squadra italiana ad aver superato i playoff, ha pescato il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League. Questo il tabellone della fase finale della massima competizione ... unionesarda.it

Champions League, cambia l'orario della finale di Budapest: ecco quando si giocheràDall'edizione 2025-2026 le finali di Champions League si giocheranno alle 18 e non più alle 21. A dare l'annuncio è stata la Uefa che, a poche ore dai sorteggi dai sorteggi per la prossima edizione, ... sport.sky.it

Buongiorno Milano Another week of Champions League x.com

Roma, sconfitta che male: il Genoa di De Rossi vede la salvezza, che bagarre per il 4° posto che porta in Champions League - facebook.com facebook