Cesena-Milan Primavera formazioni ufficiali | spazio a Lontani e Ossola

Per la partita tra Cesena e Milan Primavera, sono state ufficializzate le formazioni per la 28ª giornata del campionato Primavera 1. La formazione del Cesena vede in campo Lontani e Ossola, mentre il Milan Primavera schiera i suoi giocatori titolari. L'incontro si disputa oggi, con le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i primi punti della giornata.

Altra tappa importante per Milan Primavera: la squadra guidata dall'allenatore Giovanni Renna occupa al momento il quattordicesimo posto della classifica dopo 28 partite giocate con 37 punti conquistati frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte. Ecco gli ultimi risultati: il Milan Primavera arriva dalla doppia sconfitta contro la Roma e contro la Cremonese e hanno vinto contro il Napoli. Tra pochi minuti il Milan Primavera scenderà in campo con il Cesena Primavera. La squadra di Nicola Campedelli sta andando alla grande. Al momento si trova al quarto posto in classifica con 45 punti in 28 partite giocate. La sfida inizierà alle 15:00 e si giocherà al Centro Sportivo Romagna Centro.