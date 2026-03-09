Cesena-Milan 2-1 LIVE Primavera | occasione d’oro per Lontani | Pm

Nella partita della 28ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, Cesena ha battuto il Milan con il punteggio di 2-1. La partita si è svolta in tempo reale, con diverse occasioni da gol per entrambe le squadre. Durante il match, sono stati registrati vari interventi e azioni di rilievo che hanno caratterizzato l'incontro.