Cesena-Milan 2-1 LIVE Primavera | occasione d’oro per Lontani | Pm
Nella partita della 28ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, Cesena ha battuto il Milan con il punteggio di 2-1. La partita si è svolta in tempo reale, con diverse occasioni da gol per entrambe le squadre. Durante il match, sono stati registrati vari interventi e azioni di rilievo che hanno caratterizzato l'incontro.
Cesena Primavera: Fontana, Domeniconi, Baietta, Zamagni, Galvagno, Wade, Marini, Ridolfi, Casadei, Berti, Amadori. Panchina: Gianfanti, Gasperini, Tosku, Zaghini, Mattioli, Poletti, Cenerelli, Lantignotti, Biguzzi, Casadei, Ricci. Allenatore: Campedelli. Milan Primavera: Bouyer, Colombo, Vladimor, Zukic, Borsani, Mancioppi, Pandolfi, Perera, Ossola, Lontani, Scotti. Panchina: Catalano; E. Cissé, Cullotta, Nolli, Tartaglia; M. Cissé, Perina, Viana Seedorf; Asanji, Domni?ei, Zaramella. Allenatore: Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
