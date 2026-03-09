Cesaro e Alaia IV | Subito chiarezza dal PD No inciuci con il Centrodestra nel Sannio

Gli esponenti di Italia Viva – Casa Riformista nel Sannio chiedono un intervento immediato dal Partito Democratico per fare chiarezza sulla possibile alleanza con il Centrodestra. In un comunicato stampa, Cesaro e Alaia insistono sulla necessità di trasparenza e precisano di non voler alcun accordo con le forze di centrodestra nella regione. La richiesta mira a evitare equivoci e garantire una posizione chiara.

"Nel Beneventano emergono segnali preoccupanti di abboccamenti tra pezzi del Partito Democratico ed il Centrodestra in vista delle elezioni per il Presidente della Provincia previste questo autunno". Lo affermano Armando Cesaro ed Enzo Alaia, rispettivamente coordinatore regionale e capogruppo in Regione Campania di Italia Viva – Casa Riformista. "Chiediamo al segretario regionale del PD, Piero De Luca, di intervenire subito con parole chiare sui vincoli di coalizione e sulla lealtà nei confronti delle alleanze già definite a livello regionale", aggiungono.