Centro culturale Comala in tre aggrediscono un uomo con disabilità | due condanne a Torino

Tre persone hanno aggredito un uomo con disabilità al centro culturale Comala di Torino, in corso Ferrucci. Oggi, 9 marzo, si è concluso il processo con due condanne a sei mesi di carcere. Le condanne sono state pronunciate in relazione a questa aggressione. La vicenda ha portato alla condanna di due degli imputati coinvolti.

Sei mesi di carcere. Oggi, 9 marzo, è terminato con due condanne a questa pena il processo per l'aggressione subita da un uomo con disabilità al centro culturale Comala di Torino, in corso Ferrucci. È lo spazio da giorni al centro delle polemiche dopo la scelta di affidarlo a una nuova cordata di associazioni, che ha poi fatto un passo indietro. La giudice Giulia Maccari ha riconosciuto, per entrambi gli imputati accusati di lesioni, le attenuanti generiche. Solo per uno di loro, però, è stata disposta la sospensione condizionale della pena. L'altro dovrà scontarla, se la sentenza diventerà definitiva, visto che era già stato condannato per altri reati commessi in precedenza.