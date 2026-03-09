Censi ad Amsterdam | la Romagna lancia la rete contro

A Amsterdam, Damiano Censi ha partecipato al congresso internazionale End the Nakba, un evento che ha coinvolto rappresentanti di diversi paesi e organizzazioni dedicate ai diritti umani. La presenza di Censi al congresso segnala un impegno attivo nel dibattito e nelle iniziative che riguardano questioni legate alla memoria storica e ai diritti civili. L'evento si svolge in un contesto di attenzione globale su questi temi.

La partecipazione di Damiano Censi al congresso internazionale End the Nakba tenutosi ad Amsterdam segna un momento cruciale nella lotta per i diritti umani. Il consigliere comunale di Cesena, appartenente a Fondamenta-Alleanza Verdi e Sinistra, ha rappresentato il territorio romagnolo in una rete globale contro l'impunità delle violazioni del diritto internazionale. L'incontro ha riunito centinaia di attivisti, parlamentari e giuristi provenienti da ogni parte del mondo per definire strumenti concreti contro il genocidio in corso. Tra le figure presenti vi erano la Relatrice Speciale Onu Francesca Albanese, il parlamentare britannico Jeremy Corbyn e l'attivista Thiago Avila della Global Sumud Flotilla.