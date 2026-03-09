Cecina ristorante non dichiara incassi per 430mila euro e impiega 81 lavoratori in nero

La Guardia di Finanza di Livorno ha scoperto un ristorante a Marina di Cecina che non ha dichiarato incassi per circa 430 mila euro e impiega 81 lavoratori in nero. Durante gli accertamenti sono emerse anche retribuzioni fuori busta paga di decine di migliaia di euro. Le autorità hanno sequestrato documenti e avviato le procedure per le eventuali sanzioni.

Evasione fiscale, lavoratori in nero e retribuzioni fuori busta paga per decine di migliaia di euro. Questo quanto scoperto dalla guardia di finanza di Livorno in un ristorante di Marina di Cecina con i colleghi del posto. L’attività è iniziata con l’accesso alla sede del locale e al domicilio dell’amministratore dove sono stati individuati quaderni manoscritti riportanti una vera e propria contabilità parallela, comprendente, quindi, incassi e pagamenti relativi all’attività esercitata ma che non trovavano del tutto corrispondenza con la contabilità ufficiale. L’approfondimento svolto dalle fiamme gialle ha portato alla luce un sistema rodato di sommerso, sia dal lato delle entrate che delle uscite. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Articoli correlati

Nel ristorante oltre 80 lavoratori al nero: la scoperta nei quaderni del ristoranteCecina (Livorno), 9 marzo 2026 – Oltre 80 lavoratori in nero e più di 430mila euro di incassi non dichiarati in un ristorante di Marina di Cecina.

Leggi anche: Discoteca con porte di sicurezza bloccate, multa di 7mila euro. Ristorante con lavoratori in nero: attività sospesa

Approfondimenti e contenuti su Cecina ristorante non dichiara incassi...

Nel ristorante oltre 80 lavoratori al nero: la scoperta nei quaderni del ristoranteCecina (Livorno), 9 marzo 2026 – Oltre 80 lavoratori in nero e più di 430mila euro di incassi non dichiarati in un ristorante di Marina di Cecina. È quanto ha scoperto la finanza di Livorno al termine ... lanazione.it

Nei quaderni di ristorante a Cecina evasione fiscale e 81 lavoratori 'a nero'Scoperti dalla guardia di finanza evasione fiscale e lavoro sommerso in un ristorante di Marina di Cecina che nel corso del tempo avrebbe impiegato 81 lavoratori in nero. (ANSA) ... ansa.it