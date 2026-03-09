Cecina ristorante non dichiara incassi per 430mila euro e impiega 81 lavoratori in nero

La guardia di finanza di Livorno ha individuato un ristorante a Marina di Cecina che non ha dichiarato circa 430 mila euro di incassi e impiega 81 lavoratori in nero. Durante i controlli, sono emerse anche retribuzioni non tracciate e pagamenti fuori busta per decine di migliaia di euro. Le indagini hanno portato alla luce irregolarità fiscali e occupazionali nel locale.

Evasione fiscale, lavoratori in nero e retribuzioni fuori busta paga per decine di migliaia di euro. Questo quanto scoperto dalla guardia di finanza di Livorno in un ristorante di Marina di Cecina con i colleghi del posto. L’attività è iniziata con l’accesso alla sede del locale e al domicilio dell’amministratore dove sono stati individuati quaderni manoscritti riportanti una vera e propria contabilità parallela, comprendente, quindi, incassi e pagamenti relativi all’attività esercitata ma che non trovavano del tutto corrispondenza con la contabilità ufficiale. L’approfondimento svolto dalle fiamme gialle ha portato alla luce un sistema rodato di sommerso, sia dal lato delle entrate che delle uscite. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Nel ristorante oltre 80 lavoratori al nero: la scoperta nei quaderni del ristoranteCecina (Livorno), 9 marzo 2026 – Oltre 80 lavoratori in nero e più di 430mila euro di incassi non dichiarati in un ristorante di Marina di Cecina.

