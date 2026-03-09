Un magistrato commenta la riforma affermando che questa gli toglierebbe il potere di decidere sulla carriera e sulla disciplina dei colleghi, sottolineando che se entra nel Consiglio superiore della magistratura dopo essere stato eletto dalla propria corrente, potrebbe privilegiare solo i magistrati che lo hanno votato. La riflessione si concentra sulle implicazioni di questa situazione e sui possibili effetti sulla gestione delle pratiche interne.

«Se io vado a sedermi in Csm essendo stato votato dalla mia corrente, secondo voi quanto tratto le pratiche di carriera o quando esercito la funzione disciplinare, a chi privilegio? A tutti magistrati italiani o a quelli che mi hanno votato?». Alla giudice Natalia Ceccarelli della Corte d’appello di Napoli è bastato fare questa domanda semplice nel corso di un incontro sul referendum a Casal di Principe per essere letteralmente zittita dal Pm Antonio Ardituro, procuratore alla Direzione nazionale antimafia e in passato proprio membro del Csm per la corrente di sinistra Area. Per non far parlare la collega e provare a dare una sorta di indicazione sull’atteggiamento da tenere nel dibattito, Ardituro, accompagnato da un applauso in sala si è appellato addirittura all’onestà dei suoi colleghi e di se stesso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ceccarelli: “Con la riforma perdono il potere di vita o di morte sui magistrati e questo è il problema” (video)

