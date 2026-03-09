C'è posta per te, il celebre programma di Maria De Filippi, ha affrontato un'edizione che si discosta dalle precedenti, mostrando una performance meno convincente rispetto alle stagioni passate. La trasmissione ha registrato ascolti inferiori alle aspettive e alcune puntate hanno suscitato critiche per la mancanza di momenti memorabili. La produzione sta valutando possibili modifiche per migliorare l'interesse del pubblico.

Alcuni momenti, come per esempio la doppia ospitata del vip di turno, non incontrano più il favore come in passato. L'ospitata del vip, infatti, appesantisce la narrazione e, soprattutto, non aggiunge quasi nulla portando il pubblico di C'è posta per te allo sbadiglio, come se i bambini che intervengono, i palloncini che scendono dal cielo e il personaggio che sbuca da dietro la busta e che spesso è una vecchia conoscenza di C'è posta per te - lontani i tempi in cui nel programma intervenivano Julia Roberts e Charlize Theron - lasciassero ormai il tempo che trovano. In un momento in cui il consumo della tv è sempre più sartoriale, considerando che sia i giovani che gli adulti ne prendono spizzichi e bocconi sui social perdendo di vista il contesto, è evidente che il pubblico prediliga una sola cosa: il conflitto.

© Vanityfair.it - C'è posta per te ha bisogno di cambiare marcia

