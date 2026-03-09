Cavalcata trionfale per la Promozione Sferracavallo in 3 anni è già nella storia

L'Asd Sferracavallo ha concluso la sua scalata dalla Terza Categoria alla Promozione in soli tre anni. Fondata nel 2023, la società ha già scritto una pagina importante nel calcio locale, dopo aver raggiunto la categoria superiore ieri. Il logo della squadra è stato ideato da Francesco Del Cuore, scomparso recentemente durante una partita a calcetto. La società è guidata dal presidente Antonino Riso.

Dalla Terza Categoria alla Promozione in soli tre anni: l'Asd Sferracavallo è già nella storia. Fondata nel 2023, con un logo realizzato da Francesco Del Cuore, scomparso prematuramente durante una partita a calcetto, la società del presidente Antonino Riso ha centrato ieri il salto nella categoria mai raggiunta in passato dalle squadre della borgata marinara. Un'impresa suggellata ieri col rotondo 4-0 a Piana degli Albanesi contro il Puntorosa. Un successo firmato dalla doppietta di Alessio Cernigliaro, numero 10 e trascinatore della squadra, e dalle reti di Gambino e Russo. Un poker che è valso ai rossoverdi il primo posto nel girone A della Prima Categoria, con tre giornate di anticipo, a quota 50 punti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

