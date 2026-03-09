Catturato Ciro Grassia capo del clan Rinaldi di San Giovanni a Teduccio

Nell’ambito di un’operazione di polizia, Ciro Grassia, considerato il capo del clan Rinaldi di San Giovanni a Teduccio, è stato arrestato. L’indagine condotta dalle forze dell’ordine ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti. L’arresto è avvenuto questa mattina, durante un’operazione che ha coinvolto diverse unità investigative nella zona di Napoli.

In data odierna, nell'ambito di attività d'indagine svolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, è stata data esecuzione all'Ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte D'Appello di Napoli, nei confronti di Ciro Grassia, elemento apicale del clan "RINALDI", egemone a San Giovanni a Teduccio, per associazione a delinquere di stampo mafioso. L'uomo, all'esito delle ricerche inizialmente diramate dalla Procura Generale, si era reso irreperibile, dal giugno 2025, in occasione di un controllo effettuato presso la sua abitazione, protraendo la sua latitanza sino alla mattinata odierna quando i CC.