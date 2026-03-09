Una docente di lettere a tempo determinato in una scuola media di Alessandria si trova di fronte a una decisione difficile, dovendo scegliere tra continuare la carriera scolastica o occuparsi della maternità. La situazione riguarda Caterina Giacalone, che si trova a dover affrontare una scelta che coinvolge la sua vita personale e professionale. La vicenda ha attirato l’attenzione sui dilemmi che alcuni insegnanti devono affrontare.

Caterina Giacalone, docente di lettere a tempo determinato in una scuola media di Alessandria, dovrà scegliere se fare la mamma o la professoressa. Nel 2025, incinta con una gravidanza a rischio, ha affrontato il concorso Pnrr2 per «entrare di ruolo» e mettere fine al suo precariato. Lo ha vinto. Ma le manca il percorso abilitante obbligatorio. Ha chiesto di posticiparlo. «La normativa vigente non prevede la possibilità da lei richiesta», le hanno risposto. La lettera aperta. E allora lei ha scritto una lettera aperta alla premier Giorgia Meloni e ai suoi ministri all’Istruzione Giuseppe Valditara e all’Università, Anna Maria Bernini. «Non chiedo privilegi, né mi interessano le mimose o gli auguri in questa Giornata. 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti discussi: Caterina Giacalone: la prof costretta a scegliere fra scuola e maternità; Mamma o prof, costretta a scegliere. Si muove Valditara: Il caso sarà risolto.