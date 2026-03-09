Catanzaro-Empoli | 4 punti in 9 gare contro la serie positiva

Domenica pomeriggio al stadio Ceravolo si affrontano il Catanzaro e l’Empoli, con i calabresi che cercano di mantenere la serie positiva e i toscani che sono in una fase di stallo in campionato. Finora le due squadre si sono incontrate nove volte, con un totale di quattro punti conquistati.

Il Catanzaro ospita l'Empoli allo stadio Ceravolo di domenica pomeriggio, con i calabresi che cercano di consolidare la serie positiva e i toscani in una fase di stallo competitivo. La sfida vede i giallorossi guidati da Aquilani affrontare una squadra avversaria ferma a quattro punti nelle ultime nove uscite. L'incontro si svolgerà alle 15:00, momento in cui il fattore campo potrebbe diventare determinante vuole mantenere alta la fiducia dell'ambiente locale. L'assenza di Di Francesco rappresenta l'unica nota dolente per la rosa catanzarese, costretto al riposo per un problema muscolare. Il tecnico Aquilani ha a disposizione quasi tutti gli altri uomini, pronti a schierarsi nel modulo 3-4-2-1 con Iemmello come punto di riferimento offensivo.