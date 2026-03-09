Castelnuovo Bob Dylan e l’amore nel concerto-spettacolo Rare&Precious

Venerdì 13 marzo all’auditorium Bavieri di Castelnuovo Rangone si tiene il concerto-spettacolo

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia L’amore secondo Bob Dylan in una serata di musica, parole e suggestioni. Venerdì 13 marzo all’auditorium Bavieri di Castelnuovo Rangone protagonisti saranno i brani del cantautore di Duluth, nel concerto-spettacolo "Rare&Precious", ideato, scritto e interpretato dal professor Vittorio Vandelli, docente di Inglese e americanista presso l’Università della Terza Età, insieme alla cantante Marinella Vescovini e al Maestro Luca Centin. "Bob Dylan è uno dei più grandi cantautori della musica moderna, premio Nobel per la letteratura nel 2016, capace di trasformare la poesia in canzoni – sottolinea Stefano Solignani, Assessore alla Cultur del Comune di Castelnuovo Rangone –. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

