Cassino Laboratorio di Lettura Uno nessuno e centomila - 3° Incontro

Il 13 marzo alle 16:30 si svolgerà il terzo incontro del laboratorio di lettura “Uno, nessuno e centomila” presso il Caffè Letterario Apeiron nel Palazzo della cultura di Cassino. L’evento prevede un appuntamento dedicato alla discussione e all’approfondimento del testo, coinvolgendo i partecipanti in un momento di confronto e analisi. La partecipazione è aperta a chi desidera prendere parte al laboratorio.

Tutto pronto per il laboratorio di Lettura "Uno, nessuno e centomila" - 3° Incontro. Appuntamento il 13 marzo alle ore 16:30 presso il Caffè Letterario Apeiron al Palazzo della cultura di Cassino.Siamo giunti al terzo appuntamento del nostro laboratorio di lettura dedicato al capolavoro di Luigi Pirandello. In occasione del centenario della sua pubblicazione, continuiamo a esplorare la frammentazione dell'io e le maschere che indossiamo ogni giorno.Vi aspettiamo per immergerci ancora più a fondo nelle riflessioni di Vitangelo Moscarda.