Caso Silva | L’interesse industriale non può prevalere l’acqua dei cittadini è un limite invalicabile

I consiglieri regionali del Partito Democratico hanno espresso la loro posizione sul futuro dell’impianto vicentino, sottolineando che l’interesse industriale non può superare la tutela delle risorse idriche dei cittadini. La questione riguarda anche la provincia padovana, poiché l’impianto coinvolge direttamente l’area di Padova e la salvaguardia dell’acqua pubblica. La discussione si concentra sulla compatibilità tra sviluppo industriale e rispetto delle risorse naturali.

I consiglieri regionali del Partito Democratico, Chiara Luisetto, Antonio Marco Dalla Pozza e Andrea Micalizzi intervengono nel dibattito sul futuro dell'impianto vicentino che però interessa anche la nostra provincia padovana perché coinvolge direttamente Padova a causa della salvaguardia delle risorse idriche. Il sito industriale si trova infatti sopra un'area di ricarica delle falde acquifere che alimentano non solo il Vicentino, ma anche gran parte della provincia di Padova. Il progetto prevede la realizzazione di un maxi impianto per la sterilizzazione di rifiuti sanitari infettivi e lo stoccaggio di rifiuti speciali. «Prendiamo atto della legittima volontà di sviluppo industriale e degli obiettivi di economia espressi da Assofond, in merito al progetto di Silva S.