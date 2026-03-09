Caso Pierina i legali di Valeria Bartolucci | Ha chiarito i dubbi

Da ilrestodelcarlino.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli avvocati di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, hanno dichiarato che la loro assistita si è confrontata con i dubbi emersi nel corso delle indagini. Hanno aggiunto che ha fornito chiarimenti sugli aspetti ritenuti rilevanti, senza entrare in dettagli specifici. La donna ha reso dichiarazioni che, secondo i legali, contribuiscono a fare luce sulla sua posizione nel procedimento.

Gli avvocati della moglie di Louis Dassilva, imputato per l'omicidio di PIerina: "Si è confrontata con i documenti proposti dal pm e crediamo sia stata molto credibile, contribuendo efficacemente alla ricostruzione della verità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

caso pierina i legali di valeria bartolucci ha chiarito i dubbi
© Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, i legali di Valeria Bartolucci: "Ha chiarito i dubbi"

Articoli correlati

Caso Pierina: il video degli avvocati di Valeria BartolucciAntonio Petroncini e Chiara Rinaldi dopo la lunga deposizione della loro assistita: "Ha sempre detto la verità, non deve preoccuparsi di nulla.

Valeria Bartolucci, arriva l’udienza cruciale del caso Pierina. Dassilva sempre in carcereRimini, 22 febbraio 2026 - Dopo due settimane di stop, riprenderà domani mattina alle 10 il processo in Corte d’Assise a Louis Dassilva, il 35enne...

Altri aggiornamenti su Caso Pierina

Temi più discussi: Rimini, processo Pierina Paganelli, i legali di Louis Dassilva: Le dichiarazioni di Manuela non sono credibili VIDEO; Omicidio di Pierina, per i giudici del Riesame Manuela è credibile e coerente; Pierina Paganelli, svelato cosa si dissero Louis Dassilva e Manuela Bianchi in segreto dopo l'omicidio; Omicidio Pierina Paganelli, il Riesame sulla carcerazione preventiva di Dassilva: Manuela Bianchi è credibile.

caso pierina caso pierina i legaliCaso Pierina, l’abbraccio tra Valeria e il marito Dassilva: Gli ho chiesto un milione di volte se fosse innamorato di ManuelaTestimonianza fiume della moglie dell’imputato per l’omicidio di Rimini. Focus sulla relazione extraconiugale con Bianchi. I legali della moglie: Si è confrontata con i documenti proposti dal pm e cr ... ilrestodelcarlino.it

caso pierina caso pierina i legaliRimini, processo Pierina Paganelli, i legali di Louis Dassilva: Le dichiarazioni di Manuela non sono credibili VIDEOAttesa per la seconda parte della testimonianza di Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva, l’unico imputato per l’omicidio di Pierina ... corriereromagna.it

Trova facilmente notizie e video collegati.