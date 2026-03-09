Caso Pierina i legali di Valeria Bartolucci | Ha chiarito i dubbi

Gli avvocati di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, hanno dichiarato che la loro assistita si è confrontata con i dubbi emersi nel corso delle indagini. Hanno aggiunto che ha fornito chiarimenti sugli aspetti ritenuti rilevanti, senza entrare in dettagli specifici. La donna ha reso dichiarazioni che, secondo i legali, contribuiscono a fare luce sulla sua posizione nel procedimento.

Gli avvocati della moglie di Louis Dassilva, imputato per l'omicidio di PIerina: "Si è confrontata con i documenti proposti dal pm e crediamo sia stata molto credibile, contribuendo efficacemente alla ricostruzione della verità".

