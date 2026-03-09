A Caserta si svolge il festival internazionale “La città delle donne”, organizzato dalla Fondazione Orizzonti con il supporto di BCC Terra di Lavoro San Vincenzo de’ Paoli, della Camera di Commercio di Caserta e di Confindustria Caserta. Questa prima edizione si concentra sulla celebrazione dell’eccellenza femminile attraverso eventi e iniziative dedicate. La manifestazione coinvolge diverse realtà locali e internazionali, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne nella società.

Tempo di lettura: 2 minuti di Tracy Di Piro “Caserta – La città delle donne” è un festival internazionale alla sua prima edizione, organizzato dalla Fondazione Orizzonti, con la partnership di BCC Terra di Lavoro San Vincenzo de’ Paoli, la Camera del Commercio di Caserta e Confindustria Caserta. Il festival si svolge in tre giorni, 6-7-8 marzo ed ha avuto come obiettivo di celebrare l’eccellenza femminile in tutte le sue forme, grazie al lavoro e alla voce di tante donne, di ogni età, provenienza e professione. Durante la tre giorni si sono svolti incontri, spettacoli, laboratori creativi, performance, esperienze digitali volti alla celebrazione del talento e della competenza femminile, spesso dimenticati o non riconosciuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Caserta – La città delle donne”: celebrazione dell’eccellenza femminile

Articoli correlati

Leggi anche: "CASERTA - LA CITTÀ DELLE DONNE": TRE GIORNI DI RIVOLUZIONE AL FEMMINILE

"Caserta, la città delle donne"All’incontro con la stampa sono intervenuti il presidente della Fondazione Orizzonti Giuseppe Menniti, il ministro della giustizia Carlo Nordio, la...

Altri aggiornamenti su Caserta La città delle donne...

Temi più discussi: Caserta, la città delle donne, al via il festival internazionale; Caserta la città delle Donne: festival internazionale per celebrare l’eccellenza femminile; Reggia e musei gratis per le donne, il festival Caserta la città delle donne, la Fiera Agricola e gli Arteteca: gli eventi casertani dal 6 all'8 marzo; La Fondazione Orizzonti presenta Caserta – La città delle donne.

Caserta, città delle donne, effetto sullo shopping: negozi aperti e affariSi chiude con una città viva e partecipe la terza e ultima giornata di Caserta - la Città delle Donne, la rassegna che per tre giorni ha trasformato il centro ... ilmattino.it

Turismo a Caserta, l'effetto Città delle donne: «Cambio di passo»Si chiude con un bilancio positivo la seconda giornata di Caserta - la Città delle Donne, la rassegna che in questo fine settimana ha trasformato il centro cittadino in ... ilmattino.it

Salve, io sono della provincia di Caserta, qualcuno sa a chi rivolgersi come ente Non riesco a fare la domanda. Non ho il codice e il mio comune non sa mai niente. - facebook.com facebook

#GdiF #Caserta in collaborazione con @guardiacostiera eseguito sequestro preventivo nei confronti di un titolare di un lido balneare la cui licenza era intestata ad un pregiudicato gravato da condanna definitiva per fatti di criminalità organizzata. #NoiconVoi x.com