Caserta è una grande città in cui si nota la carenza di servizi culturali ma in cui esiste un terzo settore forte ed incisivo

Caserta è una città di grandi dimensioni che presenta una carenza di servizi culturali, mentre nel suo tessuto sociale si evidenzia un terzo settore molto attivo e incisivo. Questa descrizione, condivisa dal deputato di Forza Italia e presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza, sottolinea anche la presenza di infrastrutture culturali limitate rispetto alla dimensione urbana.

Così il deputato Alessandro Battilocchio, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, fotografa Caserta “Una grande città con poche infrastrutture culturali ma con un tessuto sociale forte”. È questa, in sintesi, la fotografia di Caserta tracciata dal deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, in missione nel capoluogo insieme a consulenti e funzionari dell’organismo. Nel corso della visita al Palazzo del Governo, la Commissione ha incontrato il prefetto Lucia Volpe e i responsabili provinciali delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Salis: "A Genova una grande pastasciutta antifascista a cui far partecipare tutta la città"Una grande “pastasciutta antifascista” a Genova: è il progetto della sindaca Silvia Salis che ha parlato domenica scorsa a Reggio Emilia, per la...

Enrica Bonaccorti: «Ho ripreso la chemio, il tumore non si è ridotto. Ci sono giorni in cui va bene e giorni in cui va molto male, ma devo andare avanti così»Nel corso dell'intervista, Bonaccorti è anche tornata a parlare della figlia Verdiana: «Non mi lascia un secondo, la sento molto vicina.

Una selezione di notizie su Caserta è una grande città in cui si...

Temi più discussi: Musei gratis in Campania: numeri record per Pompei e Reggia di Caserta; INTERVISTA. Reggia di Caserta: le trasformazioni del Patrimonio UNESCO raccontate dal Direttore Tiziana Maffei; Inaugurato il festival Caserta la città delle donne; FOOTBALL AMERICANO/ Ultima giornata di regular season: Vespe San Giorgio Ionico–Falcons Caserta, in palio il sogno playoff.

Commissione periferie a Caserta, bene calo reati ma poche telecamereCaserta è una grande città in cui si nota la carenza di servizi culturali, penso alla mancanza di un cinema e di un teatro, che sono veicolo di inclusione come lo sport, ma in cui esiste un terzo set ... ansa.it

Caserta, città delle donne, effetto sullo shopping: negozi aperti e affariSi chiude con una città viva e partecipe la terza e ultima giornata di Caserta - la Città delle Donne, la rassegna che per tre giorni ha trasformato il centro ... ilmattino.it

Il protocollo coinvolge diversi soggetti istituzionali tra cui il commissario Ciciliano, città Metropolitana di Napoli e provincia di Caserta - facebook.com facebook