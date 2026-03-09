Casentino sconfitto | la vetta è in condominio Alberoro-Foiano senza gol Montagnano ko

Nel campionato di Promozione, girone C, dopo la 25esima giornata, due squadre condividono la vetta della classifica. Casentino viene sconfitto, lasciando il posto a un duello a due per la leadership. La partita Alberoro-Foiano termina senza reti, mentre Montagnano subisce una sconfitta. La classifica si accorcia e il torneo si anima nelle ultime giornate.

Si infiamma il campionato di Promozione. Nel girone C sono due adesso le squadre al comando della classifica dopo la 25esima giornata. Il Casentino Academy infatti è caduto per 1-0 in casa della Sinalunghese. I rossoblù, guidati in panchina dall’aretino Enrico Testini, battono si misura i casentinesi con la rete di Dema, messa a segno al 17’. I ragazzi di Vinicio Dini non riescono a trovare il pareggio e cos sono costretti a registrare la terza sconfitta stagionale. Per la Sinalunghese tre punti che permettono di restare in solitaria al terzo posto, a meno cinque dalla vetta. Se il Casentino va al tappeto l’ Audax Rufina non accelera. I bianconeri faticano contro il Centro Storico Lebowski nella partita decisa dai due bomber, due attaccanti tra i più importanti nel panorama calcistico toscano dei dilettanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

