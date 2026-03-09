Case Rocca indecorosi gli spazi per accedere

Gli spazi di accesso alle Case Rocca sono in condizioni indecorose, rendendo difficile la circolazione. La strada che porta alla Favorita, lato stadio delle Palme, presenta problemi di decoro e manutenzione. È stato segnalato che non si riesce a mantenere puliti gli ingressi con una frequenza minima, come una volta al mese. La situazione riguarda gli ambienti e le vie di collegamento di questa zona.

Non si può credere che sia impossibile almeno una volta al mese spazzare e rendere decoroso l'accesso alla Favorita, lato stadio delle Palme. Da troppo tempo gli strati di foglie e rifiuti si sovrappongono senza che nessuno si adoperi alla rimozione. Eppure a pochi passi i cestini portarifiuti vengono periodicamente svuotati. A contribuire al degrado, come avviene in ogni parte della città, il mancato ripristino di paletti martoriati dalle auto.