A partire dal 9 marzo 2026, su Real Time torna «Casa a prima vista», il programma televisivo molto seguito che propone ricerche, proposte e sfide legate all’interior design. La nuova stagione va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:30 ed è disponibile anche on demand su discovery+. La puntata speciale segna l’inizio di una serie di episodi dedicati alle trasformazioni degli spazi abitativi a Milano.

Milano, 9 marzo 2026 – Il conto alla rovescia è ormai terminato: su Real Time torna ìCasa a prima vista’, il fenomeno televisivo tra i titoli più amati del canale, in onda da questa sera, 9 marzo, dal lunedì al venerdì alle 20:30 e disponibile on demand su discovery+. Dopo il successo dell’ultima stagione, con puntate record che hanno sfiorato 900mila spettatori e il 4,5% di share, è tempo di nuove appassionanti sfide all’ultimo metro quadro. Immancabile Milano. Ida, Gianluca e Mariana a Milano, Nadia, Corrado e Blasco a Roma, Moira, Nico e Matteo in Toscana: gli agenti star che hanno conquistato il pubblico della tv e del web grazie alla loro professionalità, fiuto per il mercato immobiliare e irresistibile ironia, sono pronti per soddisfare le richieste di nuovi clienti in cerca della casa dei loro sogni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa a prima vista, nuovi episodi 2026: ricerche, proposte e sfide a Milano. Con una puntata speciale

