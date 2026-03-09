Cartier | abiti vivi che respirano e muoiono

Dal 8 al 21 marzo, la Fondation Cartier per l’arte contemporanea presenta il Museo Vivente della Moda di Olivier Saillard, un progetto che mette in scena un esperimento radicale nel mondo dell’arte e del design. La mostra si concentra su abiti che sembrano vivere, respirare e poi scomparire, offrendo una riflessione sulla natura effimera della moda e sulla relazione tra moda e arte contemporanea.

La Fondation Cartier per l’arte contemporanea ospita dal 8 al 21 marzo un esperimento radicale: il Museo Vivente della Moda di Olivier Saillard. In questa performance, gli abiti non sono più oggetti statici ma entità viventi che si muovono, respirano e talvolta soccombono al tempo. Il progetto trasforma le modelle in supporti mobili per accessori estinti e costumi logori, creando un archivio in movimento che sfida la conservazione tradizionale. Saillard, storico della moda e direttore della Azzedine Alaïa Foundation, ha dedicato vent’anni a esplorare modalità alternative di archiviazione dell’abbigliamento. La sua visione cerca di restituire vita agli indumenti quotidiani e alle seconde pelli spesso dimenticate dai musei classici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

