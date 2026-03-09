Carta docente | oggi 9 marzo è previsto l’accredito

Oggi, 9 marzo, è previsto l’accredito del bonus sulla Carta del docente, che consente agli insegnanti di partecipare a corsi di formazione e aggiornamento. La somma viene messa a disposizione degli insegnanti che potranno utilizzarla per acquistare materiali o partecipare a iniziative formative. L’accredito rappresenta un’operazione prevista ogni anno in questa data.

Da oggi, 9 marzo, torna disponibile la Carta del docente con l’accredito del bonus destinato alla formazione degli insegnanti. Nelle ultime ore molti insegnanti si stanno chiedendo se sia necessario accedere subito alla piattaforma per non perdere il beneficio. Il dubbio nasce da alcune situazioni verificatesi negli anni passati che hanno creato incertezza tra gli utenti. A fare chiarezza è intervenuta anche una sindacalista nel corso di un recente question time dedicato al tema. La risposta è chiara: non si tratta di un click day e non esiste alcun obbligo di accesso nella giornata di oggi. Il tema è stato affrontato durante il question time del 5 marzo su OrizzonteScuola TV, trasmissione condotta dal giornalista Andrea Carlino e dedicata alle principali questioni che riguardano il mondo della scuola. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

