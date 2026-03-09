Carta Docente dal 9 marzo | 383 euro l’importo Una guida operativa con le risposte ai quesiti QUESTION TIME con Miceli Anief LIVE Lunedì 9 marzo alle 17 | 00

A partire da lunedì 9 marzo, entra in vigore la Carta del docente per l’anno 20252026, con un importo di 383 euro. La nuova versione amplia la platea dei beneficiari includendo anche i supplenti annuali fino al 31 agosto, i supplenti fino al 30 giugno e il personale educativo di convitti ed educandati. È prevista una guida operativa con risposte ai principali quesiti e un question time con rappresentanti di Anief in diretta alle ore 17.

Da lunedì 9 marzo la Carta del docente 20252026 diventa operativa con una platea più ampia: oltre ai docenti di ruolo, il bonus spetta anche ai supplenti annuali fino al 31 agosto, ai supplenti fino al 30 giugno e al personale educativo di convitti ed educandati. I beneficiari superano così il milione, con oltre 200 mila persone in più rispetto allo scorso anno.