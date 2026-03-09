Carta del Docente 2026 attiva oggi le modalità di accredito dei 383 euro e come usarli

Da oggi è attiva la Carta del Docente 2026, che permette agli insegnanti di ruolo e precari di accedere a un voucher di 383 euro. Per utilizzarla, devono entrare nella piattaforma ufficiale del ministero e generare i voucher necessari per le spese. L’attivazione è avvenuta lunedì 9 marzo, e ora le modalità di accredito sono accessibili a tutti gli interessati.

La Carta del docente 2026 è finalmente attiva da oggi, lunedì 9 marzo. Per usare i soldi gli insegnanti di ruolo e precari devono solo accedere alla piattaforma ufficiale del ministero e generare i voucher per la spesa. C'è tempo fino al 31 agosto 2027. Tra gli acquisti anche dispositivi elettronici, servizi di trasporto e corsi di formazione.