Caronno | cena valtellinese all’oratorio menu e tombola

Sabato 14 marzo, l’oratorio di Caronno Varesino organizza una cena valtellinese aperta a tutti, con un menu che richiama i piatti tradizionali della regione. Durante la serata si svolge anche una tombola per intrattenere i partecipanti. L’evento mira a far conoscere le specialità culinarie della Valtellina attraverso un momento di convivialità e divertimento.

Caronno Varesino ospita sabato 14 marzo un incontro gastronomico dedicato ai sapori della Valtellina. L’evento si terrà al salone Alberto Sommaruga dell’Oratorio San Giovanni Bosco, con menu a pagamento e tombola finale. La serata è organizzata dal Comitato Festa della parrocchia per promuovere la convivialità e la tradizione culinaria locale. Il costo d’ingresso varia in base all’età dei partecipanti, con iscrizioni gestite presso la Cartolibreria Milena. Il ritorno delle cene di comunità nel cuore della provincia. L’iniziativa segna il rilancio di una formula che ha già dimostrato successo nella zona. Dopo il buon riscontro ottenuto dalla precedente Cena bergamasca, l’organizzazione decide di replicare il modello con un nuovo tema geografico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

