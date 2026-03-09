Carlo Nesti rivela | Ricci? C’è sudditanza psicologica sugli arbitri Lo ha ammesso anche un grande ex arbitro!

Carlo Nesti ha commentato l’episodio finale di Milan-Inter, concentrandosi su Ricci e un presunto fallo di mano in area di rigore. Ha affermato che tra gli arbitri esiste una sorta di sudditanza psicologica, sostenendo che anche un ex arbitro di grande esperienza lo avrebbe ammesso. Il suo intervento si concentra sulla dinamica delle decisioni arbitrali nel calcio.

Inter News 24 Carlo Nesti ha commentato l’episodio finale di Milan Inter che ha visto protagonista Ricci e un presunto fallo di mano in area di rigore. Le sue parole. Il derby di Milano continua a far discutere anche dopo il fischio finale. Tra gli episodi più contestati della partita c’è il presunto rigore non concesso all’Inter per il tocco di mano di Samuele Ricci, centrocampista del Milan, su cui i nerazzurri hanno protestato durante il match disputato a San Siro. Sull’episodio è intervenuto l’ex giornalista Rai Carlo Nesti, che sui suoi social ha analizzato la situazione soffermandosi sia sulla decisione arbitrale sia sul ruolo del VAR, oltre a riflettere sulla possibile influenza del contesto ambientale nei confronti dei direttori di gara. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carlo Nesti rivela: «Ricci? C’è sudditanza psicologica sugli arbitri. Lo ha ammesso anche un grande ex arbitro!» Articoli correlati Leggi anche: Mano Ricci, Cesari spiazza tutti: «È sudditanza psicologica nei confronti di Doveri». La spiegazione dell’episodio! Rigore negato all’Inter, Cesari: “È facilissimo da vedere al Var, si chiama sudditanza psicologica”. Bergonzi: “Quello di Ricci è fallo di mano”A Dazn l’episodio è stato liquidato frettolosamente, senza nemmeno chiamare in causa Luca Marelli.