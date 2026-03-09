Carburanti oltre i 2 euro Maggi Lega Consumatori | Vigiliamo sulle speculazioni

I prezzi dei carburanti hanno superato i 2 euro al litro negli ultimi giorni, suscitando l’attenzione delle associazioni di consumatori. Maggi, rappresentante di Lega Consumatori, ha annunciato che verranno intensificati i controlli per verificare eventuali speculazioni. La crescita dei costi sta influenzando le spese delle famiglie e si registra un incremento generale sui distributori di benzina e diesel.

L’aumento dei prezzi dei carburanti registrato negli ultimi giorni riaccende le preoccupazioni delle famiglie. Le tensioni internazionali stanno già producendo effetti sui mercati energetici e il rischio è che, ancora una volta, il conto venga presentato direttamente ai cittadini. Il gasolio ha ormai superato la soglia dei 2 euro al litro e il rialzo dei carburanti avrà effetti non solo sul costo dei trasporti, ma anche su numerosi beni di consumo, con ripercussioni sul potere d’acquisto delle famiglie. A intervenire è Andrea Maggi, consigliere nazionale e referente per Ferrara della Lega Consumatori, che invita a mantenere alta l’attenzione sull’andamento dei prezzi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

