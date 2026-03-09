Carburanti aumenti | distributori la speculazione non avviene nelle nostre stazioni di servizio Confcommercio Taranto

Di seguito un comunicato diffuso da Confcommercio Taranto: La fiammata dei prezzi dei carburanti, alimentata dalle tensioni del conflitto in corso, sta mettendo in ginocchio l'economia locale e nazionale. Sulla questione interviene con fermezza il sindacato di categoria di Confcommercio Taranto FIGISC (Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti), facendo chiarezza sulle reali responsabilità dei rincari. La questione è semplice: la spinta inflattiva non trova origine nella rete distributiva, bensì nelle dinamiche speculative dei mercati finanziari internazionali, dove il prezzo del barile viene influenzato da logiche geopolitiche e finanziarie che nulla hanno a che fare con i costi di gestione degli impianti.