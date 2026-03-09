Recentemente, i prezzi dei carburanti sono aumentati alle pompe di Taranto. Vito Rotolo, membro del direttivo del Circolo Radici di Fratelli d’Italia, ha commentato la questione, sottolineando i tempi della filiera petrolifera e l’importanza di proteggere cittadini e imprese da ulteriori rincari. La questione riguarda direttamente i consumatori locali e le attività commerciali della zona.

“In queste ore – afferma Rotolo – assistiamo a nuovi rincari alla pompa che stanno creando preoccupazione tra famiglie e lavoratori. Tuttavia, è utile ricordare alcuni dati: oltre 1000 navi risultano attualmente ferme nello Stretto di Hormuz, tra cui circa 300-350 petroliere. È evidente quindi che quel petrolio non è ancora arrivato a destinazione”. “Anche nel caso in cui la situazione si sbloccasse rapidamente – prosegue – servirebbero almeno 15-20 giorni per l’arrivo del greggio nei porti europei, e circa un mese se proveniente da aree più lontane come il Texas. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Carburanti, aumenti alla pompa: intervengono Fratelli d'Italia e Figisc Confcommercio Taranto

