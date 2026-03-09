Carburanti a Reggio | +15% metano +7,4% benzina

A Reggio, i prezzi dei carburanti sono aumentati negli ultimi sette giorni con il metano che registra un incremento del 15% e la benzina del 7,4%. La crescita dei costi si è verificata contemporaneamente all’intensificarsi dei conflitti nel Medio Oriente, causando un rialzo generale sui prezzi dei carburanti nel territorio.

Un’ondata di rincari sui carburanti ha colpito il territorio reggiano a partire da una settimana fa, in coincidenza con l’escalation dei conflitti nel Medio Oriente. I dati ufficiali del Ministero delle imprese indicano un aumento del 7,4% sulla benzina e del 5% sul gasolio rispetto al mese precedente, mentre il metano ha subito la salita più netta del 15%. La preoccupazione degli automobilisti locali è palpabile: i cittadini temono che la situazione non si stabilizzi. L’impatto economico si riverbera immediatamente sulle tasche delle famiglie e sulla logistica delle imprese della provincia. Non si tratta solo di numeri astratti, ma di costi reali che incidono sulla capacità produttiva e sul potere d’acquisto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

