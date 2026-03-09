Circa mille navi sono attualmente ferme nello stretto di Hormuz, mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire. Vito Rotolo dei Fratelli d’Italia e Paolo Castellana della Figisc Confcommercio Taranto hanno richiesto chiarezza sui motivi di questa situazione. La tensione tra le parti si è accentuata, portando all’attenzione le conseguenze sull’economia locale e sui commerci di carburante.

Un’ondata di rincari sui carburanti ha scosso l’economia locale, portando Vito Rotolo dei Fratelli d’Italia e Paolo Castellana della Figisc Confcommercio Taranto a chiedere trasparenza immediata. La situazione si complica con oltre mille navi bloccate nello Stretto di Hormuz, creando un collo di bottiglia che impedisce l’arrivo del greggio in Europa. I gestori delle stazioni di servizio sottolineano come la speculazione non avvenga al punto vendita, ma siano loro stessi vittime di una filiera complessa dove i margini sono fissi e bassi. Il sindacato richiede l’attivazione delle accise mobili per compensare l’aumento dell’IVA e stabilizzare i prezzi alla pompa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carburanti: 1000 navi ferme a Hormuz, prezzi in salita

