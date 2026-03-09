Carbone sulla crescita dei più giovani | Insisto molto sulla tecnica do tanta libertà perché si devono anche divertire

Durante il 21° Torneo Amici dei Bambini, un rappresentante ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sulla tecnica per i giovani, aggiungendo che viene concessa molta libertà affinché possano anche divertirsi mentre si allenano. Ha parlato del suo approccio alla crescita dei ragazzi in Primavera, evidenziando l'attenzione alla formazione tecnica e alla soddisfazione personale durante il percorso.

Inter News 24 Carbone, intervneuto sul palco del 21° Torneo Amici dei Bambini, ha parlato così della crescita dei ragazzi in Primavera. Tra le personalità di spicco presenti alla presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, svoltasi presso il Carro Social Club, non poteva mancare Benito Carbone. L'attuale allenatore della Primavera dell'Inter è salito sul palco per condividere la sua visione sul calcio giovanile e sul momento d'oro del vivaio nerazzurro, che continua a sfornare talenti pronti per il grande salto in prima squadra sotto la guida di Cristian Chivu. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. «Da allenatore porto tantissime esperienze diverse, diverse culture.