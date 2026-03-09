Carabinieri bloccano seggio | San Lupo sposta il voto

Durante la consultazione referendaria del 22 e 23 marzo 2026, i carabinieri hanno bloccato un seggio a San Lupo, costringendo lo spostamento della Sezione elettorale. La modifica riguarda la Sezione n. e il cambio di sede è stato comunicato ufficialmente ai cittadini interessati. Nessun altro dettaglio su motivazioni o conseguenze è stato reso noto.

La consultazione referendaria del 22 e 23 marzo 2026 vedrà il Comune di San Lupo modificare l'ubicazione della Sezione elettorale n. 1 a seguito di un intervento dei Carabinieri di Guardia Sanframondi. La decisione, assunta dalla giunta guidata dal sindaco Franco Vincenzo Valente, sposta il seggio dall'ex ambulatorio ai locali della Casa Municipale in via Fontanelle per garantire i requisiti di sicurezza e accessibilità. L'intervento delle Forze dell'Ordine ha evidenziato criticità strutturali e di ordine pubblico nell'edificio precedentemente prescelto, costringendo l'amministrazione locale a una revisione immediata del piano logistico. Questa modifica, resa esecutiva con urgenza, mira a prevenire qualsiasi intoppo durante le operazioni di voto previste nei prossimi giorni.