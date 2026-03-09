Caparezza torna live dopo 4 anni | annunciata la data esclusiva in Romagna

Caparezza riprende i concerti dal vivo dopo quattro anni e ha annunciato una data esclusiva in Romagna, a Cattolica. La serata segna il ritorno del rapper sui palchi italiani e segue il successo del suo disco-fumetto “Orbit Orbit”. La data è stata comunicata ufficialmente e l’evento si svolgerà nella località balneare.

Dopo il trionfo del disco-fumetto "Orbit Orbit", Caparezza torna a calcare i palchi italiani e annuncia una nuova tappa a Cattolica. Sabato 25 luglio l'artista pugliese sarà live all'Arena della Regina, promettendo uno spettacolo che unisce musica e narrazione, confermando ancora una volta la sua capacità di sorprendere e coinvolgere il pubblico. Da martedì 10 marzo, Orbit Orbit è inoltre disponibile in libreria e fumetteria nella nuova edizione cartonata a colori, edito da Sergio Bonelli Editore.