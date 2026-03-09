Caparezza torna live | concerto esclusivo a Cattolica

Caparezza torna a esibirsi dal vivo dopo quattro anni di assenza e ha annunciato un concerto esclusivo a Cattolica, in Romagna. L’artista salirà sul palco per un evento unico, riservato a un pubblico selezionato. L’appuntamento è stato comunicato recentemente, generando attesa tra i fan e gli appassionati della scena musicale italiana. Il concerto si terrà in una location specifica della città.

Caparezza torna a calcare i palchi dopo quattro anni di silenzio, fissando un appuntamento esclusivo per la Romagna. Il concerto è in programma per il 25 luglio 2026 alle ore 21:15 nell'Arena della Regina di Cattolica. Il biglietto d'accesso ha un costo di 48 euro e segna il ritorno dell'artista pugliese sulla scena live italiana. La data scelta coincide con l'estate romagnola, periodo in cui le spiagge e i centri storici si riempiono di turisti e residenti. Non si tratta solo di una semplice esibizione musicale, ma di uno spettacolo che fonde melodia e narrazione visiva. L'evento estivo tra musica e fumetto. La scelta di Cattolica non è casuale, poiché questa località rappresenta uno snodo fondamentale per il turismo balneare della regione.