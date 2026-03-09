Milly Carlucci sta lavorando per convincere altri due artisti a partecipare a Canzonissima 2026. La conduttrice ha recentemente diffuso un teaser promozionale su Rai1, annunciando che il programma musicale sta prendendo forma. La trasmissione sarà trasmessa nei prossimi mesi e promette di coinvolgere diversi cantanti, anche se i nomi ancora non sono stati resi noti.

“Canzonissima. e non finisce qui!”. Con questa frase Milly Carlucci ha lanciato il promo che Rai1 sta trasmettendo in questi giorni per presentare il nuovo show musicale. Ma a quanto pare le sorprese non sono ancora finite. La stessa conduttrice, attraverso i social, ha infatti anticipato che presto verranno annunciati altri artisti che prenderanno parte alla gara di Canzonissima 2026, lasciando intuire che il cast non è ancora completo. Al momento sono dieci i big confermati per il programma che debutterà sabato 21 marzo su Rai1 e che andrà avanti per sei settimane, fino alla finale prevista per sabato 25 aprile, quando verrà proclamata la canzone vincitrice di questa edizione. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Canzonissima 2026: Milly Carlucci lavora per convincere altri due big

