Cani lunari | l’estasi e la magia sul palco dello Spazio Rossellini

Al Teatro Rossellini si è tenuta la prima romana di “Cani lunari”, uno spettacolo di Francesco Marilungo che esplora il corpo estatico e il rituale attraverso performance teatrali. Lo spettacolo ha attirato l’attenzione di pubblico e critica, proponendo un’interpretazione diversa delle pratiche artistiche legate alla spiritualità e all’estasi. La rappresentazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti.

Cosa: La prima romana dello spettacolo “Cani lunari” di Francesco Marilungo, un’indagine sul corpo estatico e il rituale.. Dove e Quando: Spazio Rossellini (Roma), venerdì 13 marzo 2026, ore 20:30.. Perché: Un’occasione per esplorare il nuovo lavoro del vincitore del Premio Ubu 2024, in un dialogo tra fenomeni ottici naturali e antiche suggestioni stregonesche.. La scena contemporanea romana si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione Scintille 2026. Venerdì 13 marzo, il palcoscenico dello Spazio Rossellini diventerà il teatro di una trasformazione profonda con la prima romana di Cani lunari, la nuova creazione firmata da Francesco Marilungo. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Cani lunari: l’estasi e la magia sul palco dello Spazio Rossellini Articoli correlati Il funk arriva sul palco dello Spazio Marte con l'unica tappa in regione degli High FadeLunedì 30 marzo sul palco dello Spazio Marte di Cesena si torna a celebrare la musica dal vivo con l'unica tappa regionale del tour primaverile degli... Spazio Kids: a Spazio Rossellini una stagione teatrale per crescere con l’immaginazionePrende il via il 17 gennaio Spazio Kids, la stagione teatrale di Spazio Rossellini dedicata all’infanzia e alle famiglie.