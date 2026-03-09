CANALE 5 FERMA FERRARA | I 50 ANNI DI RADIO 105 CON HUNZIKER E TANTE STAR

A Ferrara si discute molto dell’evento organizzato per i 50 anni di Radio 105, trasmesso da Canale 5. La Questura e la Prefettura hanno avviato un piano di sicurezza per gestire l’afflusso di pubblico durante la manifestazione. L’evento vede la presenza di Hunziker e altre star, attirando l’attenzione dei cittadini e dei media locali. La città si prepara a vivere questa celebrazione con misure specifiche di ordine pubblico.

A Ferrara non si parla d’altro ed è già partito una piano di sicurezza tra Questura e Prefettura per l’evento organizzato per i 50 anni di Radio 105 e trasmesso da Canale 5. La location sarà la storica e centrale Piazza Trento e Trieste dove un palco scenografico accoglierà molte star della musica italiana per festeggiare una delle radio del gruppo Mediaset. A condurre l’evento, trasmesso da Canale 5 ad aprile, sarà Michelle Hunziker. La festa è in programma il 20, 21 e 22 marzo con un’appendice il 26 e 27 marzo per celebrare il Karaoke. Per la trasmissione televisiva in prima serata sull’ammiraglia Mediaset, l’evento di Radio 105 prenderà il nome di “Battiti Live Spring” si apprende dal blog di Davide Maggio. 🔗 Leggi su Bubinoblog

