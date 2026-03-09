La base militare di Camp Darby si trova in Toscana, con una superficie ancora molto vasta, anche dopo la restituzione di 34 ettari nel 2018. Qui lavorano militari statunitensi e personale civile, che gestiscono le operazioni logistiche e di supporto. La presenza di questa installazione rappresenta un punto nevralgico per le attività dell’esercito americano in Europa, con implicazioni dirette sulla regione.

Pisa, 9 marzo 2026 – Nel 2018 34 ettari furono restituiti allo Stato italiano. Ma resta di estensione enorme la base di Camp Darby, snodo logistico europeo importante per l’esercito statunitense. Si trova nella grande pineta tra le province di Livorno e Pisa. Ed esiste da ormai oltre settant’anni. Circa duecento gli edifici da cui è composta la base, per un’estensione attuale di circa duecento ettari. Ci lavorano personale Usa militare e personale civile italiano. Non di rado, come anche in questi ultimi giorni, con l’inizio della guerra in Iran, è oggetto delle proteste dei movimenti pacifisti toscani, che avversano l’appoggio appunto logistico della base per le operazioni militari che negli ultimi decenni hanno visto in campo l’esercito Usa, dai Balcani all’Iraq all’Afghanistan. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camp Darby, l’esercito Usa e la base in piena Toscana: chi ci lavora e come può supportare la guerra in Iran

Articoli correlati

Leggi anche: Camp Darby, l’esercito Usa e la base in piena Toscana: chi ci lavora come può supportare la guerra in Iran

Basi Usa in Italia, da Sigonella a Camp Darby: dove sono e come potrebbero essere usate per la guerra in IranMentre i droni di sorveglianza MQ-4C Triton volano da e verso la base di Sigonella, in Sicilia, la premier Giorgia Meloni ribadisce che «sulle basi...

Altri aggiornamenti su Camp Darby

Temi più discussi: Camp Darby: Dopo il potenziamento arriva il COMFOSE; Iran, Camp Darby, i movimenti pacifisti in allarme: Perché Pisa e Livorno possono diventare bersagli; L’Italia e Pisa ripudiano la guerra: chiudere Camp Darby, impedire il trasporto di armi sul nostro territorio; Iran, Pisa: protesta davanti alla base militare Usa di Camp Darby.

Camp Darby, Rifondazione si mobilitaRiportiamo di seguito la dichiarazione che ci ha rilasciato Daniele Iannello, Segretario provinciale della federazione di Pisa di Rifondazione Comunista. pressenza.com

PISA - CAMP DARBY: IL DEPOSITO DI MUNIZIONI USA ALLE PORTE DI PISATra le strutture militari utilizzate dagli Stati Uniti in Italia che Washington potrebbe chiedere di utilizzare per le azioni militari in Iran e sul Medio Oriente c’è anche Camp Darby nella tenuta di ... toscanatv.it

L’Italia ha già inviato la Fregata Martinengo a Cipro per “solidarietà” difensiva. Da Aviano a Singonella, Niscemi e Camp Darby, Camp Ederle e Caserma Del Din: per “attivare” le basi Usa serve un passaggio parlamentare (è successo nel 1999, nel 2003 e - facebook.com facebook

Da #Aviano a #Sigonella, passando per il maxi deposito di Camp Darby e per il quartier generale dei paracadutisti a Ederle, vicino a #Vicenza: ecco quali sono le #basi militari americane in Italia. #IranIsraelWar #GuerraIran x.com