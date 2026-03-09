Camp Darby l’esercito Usa e la base in piena Toscana | chi ci lavora e come può supportare la guerra in Iran

La base militare di Camp Darby si trova in Toscana, con una superficie ancora molto vasta, anche dopo la restituzione di 34 ettari nel 2018. Qui lavorano militari statunitensi e personale civile, che gestiscono le operazioni logistiche e di supporto. La presenza di questa installazione rappresenta un punto nevralgico per le attività dell’esercito americano in Europa, con implicazioni dirette sulla regione.

Pisa, 9 marzo 2026 – Nel 2018 34 ettari furono restituiti allo Stato italiano. Ma resta di estensione enorme la base di Camp Darby, snodo logistico europeo importante per l’esercito statunitense. Si trova nella grande pineta tra le province di Livorno e Pisa. Ed esiste da ormai oltre settant’anni. Circa duecento gli edifici da cui è composta la base, per un’estensione attuale di circa duecento ettari. Ci lavorano personale Usa militare e personale civile italiano. Non di rado, come anche in questi ultimi giorni, con l’inizio della guerra in Iran, è oggetto delle proteste dei movimenti pacifisti toscani, che avversano l’appoggio appunto logistico della base per le operazioni militari che negli ultimi decenni hanno visto in campo l’esercito Usa, dai Balcani all’Iraq all’Afghanistan. 🔗 Leggi su Lanazione.it

