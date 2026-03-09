Camorra scovato e arrestato il boss latitante dei Rinaldi | dove si nascondeva Ciro Grassia

Dopo nove mesi di latitanza, Ciro Grassia, considerato il boss del clan Rinaldi nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, è stato arrestato. La polizia ha individuato e fermato l’uomo in un’operazione condotta recentemente, ponendo fine alla sua fuga. Grassia era ritenuto una figura di rilievo all’interno del gruppo criminale.

Era irreperibile dal giugno 2025, quando in occasione di un controllo nella sua abitazione si era sottratto alla cattura Arrestato dopo nove mesi di latitanza Ciro Grassia, ritenuto dagli inquirenti il boss del clan Rinaldi egemone nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dalla procura generale presso la corte d'appello di Napoli per associazione di tipo mafioso. L'uomo era irreperibile dal giugno 2025. In occasione di un controllo nella sua abitazione, disposto nell'ambito delle ricerche diramate dalla procura generale, si era sottratto alla cattura facendo perdere le proprie tracce.