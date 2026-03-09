Camorra ad Arzano Mensorio CDU | Violenza inaccetabile lo stato risponda con fermezza

Il consigliere regionale della CDU ha commentato la recente ondata di violenza ad Arzano, sottolineando che si tratta di azioni inaccettabili. Ha richiesto una risposta immediata da parte delle autorità e ha insistito sulla necessità di una presenza costante dello Stato nei territori colpiti. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le istituzioni locali.

Il consigliere regionale Mensorio: “Violenza inaccettabile, serve una risposta immediata e una presenza costante dello Stato nei territori”. Napoli, 9 mar – Il Consigliere Regionale Giovanni Mensorio esprime sdegno per il grave episodio di violenza consumatosi ad Arzano. Un fatto di sangue che colpisce duramente una comunità già messa a dura prova e che non può lasciare indifferente nessuna voce responsabile delle istituzioni. “Quanto accaduto ad Arzano è inaccettabile – afferma Mensorio –. Non possiamo rassegnarci a una normalità fatta di spari, di terrore, di vite spezzate. Esprimo vicinanza alla comunità intera, che merita sicurezza e dignità, non una cronaca quotidiana di violenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Camorra ad Arzano, Mensorio (CDU): “Violenza inaccetabile , lo stato risponda con fermezza” Articoli correlati Arzano, omicidio Coppola: Mensorio (Avanti) chiede sicurezza permanenteNola e Napoli celebrano il Libero Pensiero: Giordano Bruno incontra l’arte della cartapesta. Leggi anche: Agguato di camorra ad Arzano: morto 52enne, ferito un incensurato l Video Una selezione di notizie su Camorra ad Arzano Mensorio CDU Violenza... Camorra, 2 omicidi in poche ore nel Napoletano: 39enne ucciso ad Arzano, 80enne morto a MaranoDue agguati di camorra in meno di 24 ore. Due fatti di sangue che si sono verificati nell’hinterland a nord di Napoli. Stamattina i killer hanno aperto il fuoco a Marano, questa sera – poco prima dell ... giustizianews24.it Sabato di piombo tra Marano e Arzano, la camorra uccide 2 volteStamattina è stato Castrese Palumbo a morire in un agguato di camorra a Marano mentre stasera è stato ucciso Armando Lupoli ad Arzano. internapoli.it