Cammino & Raccolgo l’idea semplice ed efficace di un gruppo di amiche di Cusano Milanino | Via i rifiuti dalla città e intanto socializziamo

Un gruppo di amiche di Cusano Milanino ha organizzato una passeggiata in zona Monte Grappa, tra via Pedretti e il parco Rodari, con l’obiettivo di raccogliere rifiuti e socializzare allo stesso tempo. L’iniziativa si chiama “Cammino & Raccolgo” ed è nata come un modo semplice e pratico per contribuire alla pulizia della città, coinvolgendo persone che vogliono fare la loro parte in modo diretto.

Cusano Milanino (Milano) – L'ultima passeggiata è stata organizzata in zona Monte Grappa, tra via Pedretti e il parco Rodari. Oltre alle carte sono state raccolte plastiche, due cassette, una ruota d'automobile, una marea di mozziconi ovunque. Nei giorni scorsi, con le classi terze della scuola elementare Luigi Buffoli di via Edera, sono state realizzate ben tre uscite nel quartiere giardino del Milanino. Da tempo, ormai, c'è poi la collaborazione rodata con il gruppo del centro diurno disabili cusanese, che ha portato a termine la pulizia davanti alle scuole elementari e medie Zanelli. L'idea di un gruppo di amiche. È un gruppo instancabile quello di "Cammino & Raccolgo", che ha unito la passione per i tour cittadini al senso civico e all'obiettivo di una Cusano Milanino più pulita, bella e da vivere.