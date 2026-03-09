Camminata della mimosa | La grande forza delle donne

Oltre 400 persone hanno partecipato alla Camminata della mimosa, un evento dedicato alle donne e alla solidarietà. L’iniziativa è stata organizzata per sostenere la Lilt e le persone in cura, coinvolgendo cittadini di diverse età. La manifestazione ha visto un corteo che ha percorso le strade della città, con l’obiettivo di diffondere un messaggio di supporto e di rispetto.

Oltre 400 partecipanti uniti per lanciare un messaggio di sostegno alla Lilt e alle persone che stanno affrontando un percorso di cura, celebrando allo stesso tempo le donne. Un successo di partecipazione, ieri mattina a Porotto, per la 'Camminata della mimosa per la salute'. Un appuntamento divenuto ormai tradizionale, promosso da Lilt Ferrara con il patrocinio dell'assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune per promuovere la cultura della prevenzione e uno stile di vita sano e attivo. La manifestazione si è avvalsa della collaborazione di X Martiri, Uisp, Udi Porotto, Avis e gli sponsor La Brasiliana, Amplifon e Coop Alleanza 3.0. Al via diversi podisti e camminatori.